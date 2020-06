Calciomercato Lazio, dalla Spagna: Pedro si offre al Valencia

In scadenza di contratto col Chelsea e accostato a Lazio, Roma e Juve, Pedro Rodriguez alla fine potrebbe tornare in Spagna. Secondo "Superdeporte", il quasi 33enne attaccante ex Barcellona si sarebbe offerto al Valencia per tornare a giocare nella Liga. Ma si profila un'operazione in salita: l'ingaggio dell'attaccante è fuori portata per il club spagnolo e il giocatore non è fra le priorità per la prossima stagione. Se però Pedro dovesse accettare una riduzione degli emolumenti, allora il Valencia potrebbe pensarci.

Pubblicato ieri alle 14:01