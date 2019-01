Calciomercato Lazio, dalla Turchia: il Galatasaray spinge per Luiz Felipe. Ma per Lotito è incedibile

Uno dei migliori, in queste ultime partite della Lazio, è stato sicuramente Luiz Felipe. Il difensore biancoceleste ha dimostrato di poter essere pedina importante nello scacchiere di Inzaghi. Le sue prestazioni, però, hanno attirato l’attenzione di un club in particolare: il Galatasaray. Si era già parlato dell’interesse della società turca per il brasiliano ma, come riportato dal portale Milliyet, la trattativa sarebbe in stato avanzato. Il ds del Galatasaray, Hanedar, avrebbe visitato la Capitale solo per questo summit di mercato. La proposta presentata sarebbe la seguente: un prestito oneroso di 750 mila euro, già a gennaio, con diritto di riscatto ancora da definire. In Turchia si parla di un trasferimento ormai ai dettagli. Luiz Felipe, grazie alle ultime brillanti prestazioni, ha dato uno scossone alle gerarchie di Inzaghi. La Lazio non ha al momento intenzione di privarsi del suo giovane difensore, sempre più performante e con margini di miglioramento importanti. Le vie del mercato sono infinite, ma Lotito sa bene come gestire i suoi pezzi migliori.