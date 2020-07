Calciomercato Lazio, De Paul: "Futuro? Voglio giocare la Champions"

"Non era facile contro la miglior quadra italiana. In passato abbiamo perso tanti punti nei minuti finali e oggi (ieri, ndr) è successo il contrario, è una cosa che ci ha fatto piacere". Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese, commenta così a caldo ai microfoni di Sky la vittoria dell'Udinese contro la Juventus. L'argentino ha parlato anche del proprio futuro, della sua condizione e del suo ruolo. Ecco le sue parole: "Volevo finire bene la stagione, mancano ancora tre partite. Sto bene fisicamente e mentalmente posso ragionare di più. Mi sono messo alla prova giocando ogni tre giorni, perché in futuro vorrei giocare in Champions. La mia posizione? Io sarei una mezzala, ma mi trovo bene in tutti i ruoli del centrocampo. Futuro? Non lo so, fino a che vesto questa maglia darò tutto. Mi hanno accolto e dato la maglia numero 10, per questo ho molto rispetto per la società. Speriamo che le cose che arriveranno andranno bene per me e per il club".Il giocatore piace a molti club e anche la Lazio ci avrebbe fatto un pensierino. Nelle prossime settimane se ne saprà di più, ma il numero dieci dei friulani ha lanciato dei segnali. Sta alle altre, ora, recepirli.