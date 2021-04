Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Ecco quando ci sarà il rinnovo di Inzaghi"

RINNOVO INZAGHI - Ancora a casa col Covid Simone Inzaghi, non vede l'ora di tornare a guidare la squadra. Anche oggi non ci sarà in panchina contro il Benevento di suo fratello, da remoto seguirà la Lazio. Dal campo al mercato, nei pensieri del tecnico biancoceleste c'è il piazzamento Champions ma anche il rinnovo con la Lazio, di cui Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato negli studi di Sky: "Simone rinnoverà, appena risulterà negativo al Coronavirus ci sarà l’incontro con Lotito per definire tutto".