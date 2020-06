Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Kumbulla vicino, ma trattativa non ancora chiusa..."

La Lazio sprinta per Marash Kumbulla, accordo vicino, come vi abbiamo raccontato. Mancano alcuni dettagli, serve che il Verona abbassi un po’ le sue pretese e scelga definitivamente tra le contropartite messe sul piatto dalla Lazio. Lo conferma Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ai microfoni di SkySport: “L’incontro è durato quasi 4 ore, l’oggetto dei desideri della Lazio è Kumbulla su cui c’era forte l’Inter fino a qualche giorno fa che aveva offerto 25 milioni, più 3 di bonus. Però la Lazio, con l’incontro di oggi, con gli ottimi rapporti che ci sono tra i presidenti, ha fatto uno scatto importante. Intanto ha l’accordo con il giocatore, poi ha fatto un’offerta seria, il pacchetto completo prevede tra parte fissa, bonus e contropartite si arriva vicini ai 26-27 milioni di euro. Non è stato ancora definito nulla, non c’è l’accordo totale, perché il Verona vuole mantenere la valutazione ancora più alta, magari serviranno altri incontri per chiudere, ma si va verso quella direzione”.