Calciomercato Lazio, Di Marzio ritratta: “Nessuna offerta per Djukanovic”

AGGIORNAMENTO - Per la Lazio Viktor Djukanovic non è una priorità. Contrariamente a quanto detto in un primo momento, Gianluca Di Marzio rivela che il club biancoceleste non avrebbe presentato nessun offerta per Djukanovic, sul quale c'è il forte interesse dello Stella Rossa che avrebbe messo sul piatto 3,5 milioni.

Caccia al colpo offensivo in casa Lazio. Come riporta l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club biancoceleste avrebbe presentato un'offerta di 4 milioni all'Hammarby per Viktor Djukanovic. Ne servono almeno 5 però per convincere gli svedesi. Sul talento classe 2004 montenegrino c'è anche l'interesse dello Stella Rossa che ha messo il piatto 3 milioni e mezzo. Il calciatore, in rottura con il suo club, nella scorsa stagione ha collezionato 18 presenze condite da 3 gol e 1 assist.