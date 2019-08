Calciomercato Lazio, Dossena: "Milinkovic? L'unica opzione è lo United"

Il discorso Milinkovic ha nelle 18 di domani una scadenza importante. Il gong della sessione di acquisti in Premier League rappresenta l'occasione per tracciare un primo bilancio sul centrocampista della Lazio. Andrea Dossena, ex Udinese, Liverpool e Napoli a Sportitalia si è espresso sul serbo: "Per Milinkovic l'unica opzione rimasta oltre alla Lazio è il Manchester United. Magari prima dell'avvento di Sarri poteva essere possibile la Juventus, ma con il gioco dell'ex allenatore del Chelsea il serbo non si trova. Infatti non è mai uscito l'interesse. Gli unici a poter pagare il cartellino di un giocatore del genere sono i Red Devils in caso di uscita di Pogba".

