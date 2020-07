Calciomercato Lazio, ds Salisburgo: "Szoboszlai? Forse rimarrà con noi"

Dominik Szoboszlai è uno dei centrocampisti più ricercati in Europa. Il classe 2000 è un vecchio pallino di Tare e della Lazio, ma non solo, perché in Serie A sulle sue tracce ci sono il Milan e il Napoli. Secondo quanto riporta Sky Sport è in programma nei prossimi giorni un incontro tra gli azzurri e gli agenti dell'ungherese. Nel frattempo ai microfoni di Sky Sport Austria, Cristoph Freund, direttore sportivo del Salisburgo, ha parlato delle qualità del suo gioiello, non dando per scontata una sua cessione: "Forse qualche calciatore potrebbe lasciarci per aprire le porte a qualche nuovo profilo, ma non faremo alcuna rivoluzione. Questo è il nostro modo di lavorare per far crescere il nostro club: Szoboszlai sarà uno dei migliori centrocampisti europei nei prossimi anni, ha tutto quello che serve e se continua a lavorare come sta facendo ogni porta gli si potrebbe aprire".

FRENATA ALLA CESSIONE - "Non so cosa accadrà nel suo futuro, probabilmente però giocherà ancora con noi il prossimo anno. Vediamo cosa accadrà in estate, non abbiamo deciso ancora nulla. So che è un calciatore speciale e avrà una grande carriera".

