Lazio, brutte notizie da Marusic: a rischio il finale di stagione

Nuovo stop per Adam Marusic, a rischio il suo finale di stagione. Brutte notizie per la Lazio e Simone Inzaghi, che sperava di recuperare qualche giocatore, invece sarà costretto a fare a meno del suo esterno. Secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei il montenegrino, ieri visitato in Paideia, si è procurato un nuovo stiramento ai flessori e la lesione sarebbe tra il primo e il secondo grado: se confermata la diagnosi, il suo campionato sarebbe già finito.

TANTI INFORTUNI - Quarto infortunio stagionale per Marusic, che ha avuto una stagione travagliata. Il primo a novembre, con il ritorno in panchina tra fine dicembre e gennaio, poi altro stiramento nei primi giorni dell'anno e rientro a febbraio: subentrato con il Verona e titolare contro Parma, Inter e Genoa. Il nuovo stop a fine febbraio e la gestione alla ripresa contro il lockdown (ha saltato Atalanta - Lazio). Inzaghi deve già fare a meno di Lulic e Marusic avrebbe aiutato per la sostituzione del capitano e per far rifiatare Lazzari. Il tecnico ha recuperato Jordan Lukaku che si alternerà con Jony a sinistra, mentre a destra sarà prezioso l'apporto di Djavan Anderson.

