Lazio, Radu pronto a entrare nella storia: a un passo dal podio per presenze

Stefan Radu è il vero senatore di questa Lazio. Non gli serve la fascia da capitano, che ha ceduto a Lulic qualche anno fa, per dimostrare la sua leadership all’interno dello spogliatoio. Per lui parlano i numeri: sabato contro il Milan, come riportato dalla consueta rassegna di Radiosei, il romeno potrebbe toccare quota 376 presenze con la maglia biancoceleste, raggiungendo Paolo Negro sul podio dei più presenti. Un traguardo importante che verrà tagliato per puntare anche più in alto. A 394 c’è Pino Wilson, capitano del primo Scudetto, mentre a 401 Giuseppe Favalli. Obiettivi alla portata, per un Olimpo di grandi nomi pronto ad accogliere anche quello del numero 26, forte dei suoi 12 anni finora trascorsi a Roma. Affidabilità ed esperienza ne fanno un punto fermo della formazione di Inzaghi, deciso a schierarlo nel prossimo match per garantirgli un posto nella storia della Lazio.

Pubblicato il 2/07 alle 8.20