Calciomercato Lazio | Due club su Basic e Akpa-Akpro: tutti i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Sistemare la situazione degli esuberi. È questa la priorità in casa Lazio. Dopo l'addio di Fares, la società sta cercando una sistemazione per André Anderson, Akpa-Akpro e Basic. Quest'ultimo è stato accostato all'Empoli e, secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, il club di Corsi (nonostante le smentite) spera di convincerlo. I toscani avevano raccolto informazioni anche su Akpa-Akpro, ma lui preferirebbe tornare al Monza e si sta lavorando in tal senso.