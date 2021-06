Calciomercato Lazio, ecco chi potrebbe arrivare secondo i bookie: le quote

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo l'arrivo di Kamenovic, la Lazio è al lavoro per costruire la squadra da consegnare a Maurizio Sarri. Tanti i nomi accostati negli ultimi giorni per una squadra che, dopo l'addio a Simone Inzaghi, subirà inevitabilmente alcune modifiche. Anche gli scommettitori si sono divertiti a quotare i trasferimenti di alcuni calciatori. Secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint, l'arrivo a Formello di Nwanko Simy vale 6 volte la posta. Il centravanti era finito nel radar biancoceleste qualche stagione fa, ma adesso i capitolini guardano altrove. Diverso il discorso per Alessio Romagnoli che piace parecchio alla dirigenza. Il suo contratto in scadenza nel 2022 e la sua fede biancoceleste dichiarata a più riprese potrebbero portare a un matrimonio che gli scommettitori premiano con un 9,00. Più probabile secondo i bookie una reunion tra i due toscani Maurizio Sarri e Federico Bernardeschi. Il passaggio dell’esterno azzurro dalla Juve alla Lazio è visto a 7,50. Complesse, invece, le operazioni riguardanti Alessio Cragno e Darko Lazovic, anche loro accostati a più riprese nelle ultime sessioni estive del calciomercato. Lo sbarco sulle rive del Tevere del portiere del Cagliari e dell'esterno del Verona vengono quotati a 16.