Calciomercato Lazio, Fagioli: "Juve? Sarebbe un sogno, ma devo capire..."

Tra i tanti nomi accostati alla Lazio in questo mese "caldo" che anticipa l'apertura della sessione di calciomercato, c'è anche quello di Nicolò Fagioli. Di proprietà della Juventus ma reduce dalla stagione in prestito tra le fila della Cremonese, il classe 2001 ha rilasciato un'intervista a Sportweek parlando anche del futuro e, in particolare, della permanenza in bianconero senza un nuovo prestito: "Tifo Juve da bambino e per me sarebbe un sogno vestire quella maglia, ma devo capire bene che intenzioni hanno con me. Se hanno in mente un percorso da fare insieme, io sono dispostissimo a condividerlo. Ma i giovani devono giocare. Dove, se in una grande o in una piccola, non lo so. Vedo però che in Italia le cose stanno cambiando, anche Mancini non si fa problemi a chiamarli in Nazionale. Ripeto: se sono forti, i giovani devono giocare. E sì, io mi sento pronto per la Serie A".

