Calciomercato Lazio | Fazzini, trattativa in crisi: le parole di Corsi lo allontanano

La telenovela Lazio-Fazzini prende una piega inaspettata, con i biancocelesti che si allontano sensibilmente dal centrocampista empolese corteggiato a lungo. "Una proposta irricevibile, io non chiudo le porte a nessuno, ma se le cose stanno così io non lo vendo. Di Lotito e della Lazio ho il massimo rispetto, ci conosciamo e ci stimiamo da anni, ci siamo sentiti più di una volta, si può parlare, si possono fare diverse cose, ma quella loro proposta lì per Fazzini non va bene poi vedremo" ha dichiarato ieri il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi a Lalazio.com, chiudendo momentaneamente gli spiragli della trattativa. Ovviamente si aspettano ulteriori sviluppi, consapevoli che nel calciomercato non è mai detta l'ultima parola e alcune dichiarazioni potrebbero anche essere dettate dalla strategica volontà di alzare il prezzo del giocatore.