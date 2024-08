Calciomercato Lazio | Folorunsho lascia un indizio social: il like che fa sognare i tifosi

Il nome nuovo in casa Lazio è quello di Michael Folorunsho. Il centrocampista azzurro, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, la scorsa stagione si è messo in mostra con la maglia dell'Hellas Verona, anche grazie al prezioso contributo di Marco Baroni che lo ha messo in condizione di rendere al meglio. Il rapporto tra i due, d'altronde, non è un segreto e ha radici ben profonde che hanno origine nel 2022, quando per la prima volta si incontrarono nella Reggina. Un rapporto che potrebbe trovare continuità anche alla Lazio. Nelle ultime ore, infatti, sono emerse delle notizie di un probabile interessamento dei biancocelesti che avrebbero chiesto informazioni al Napoli, detentore del cartellino, per valutare le possibilità di imbastire una trattativa. Un'ipotesi che anche lo stesso calciatore avrebbe preso di buon grado. Tifoso laziale dichiarato, riabbraccerebbe volentieri la squadra del suo cuore, come testimonia l'indizio social lasciato negli scorsi minuti. Dopo la pubblicazione del backstage per la maglia 'away' della Lazio, infatti, tra i vari like sarebbe spuntato anche quello della mezz'ala romana. Un 'mi piace' catturato da alcuni tifosi che dopo averlo condiviso hanno espresso tutta la loro speranza di rivederlo in bianccoeleste.