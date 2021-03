Calciomercato Lazio, Gallardo: "Borré? Deve riflettere sul suo futuro, ha tante possibilità..."

Rafa Santos Borré è al centro del mercato sudamericano ed europeo. Il centravanti del River Plate è in scadenza a giugno, deve decidere il suo futuro, senza escludere del tutto il rinnovo col club di Buenos Aires. Naufragata (almeno per il momento) la trattativa col Gremio, Borré sta valutando il da farsi, sfogliando la margherita per capire quale sia la soluzione migliore per il prosieguo della sua carriera. In Argentina, ne sono convinti, c'è anche la Lazio tra le pretendenti al colombiano. Sulla questione è intervenuto l'allenatore del River Plate, Marcelo Gallardo, che ha spiegato in conferenza stampa d'aver parlato con il suo giocatore: "È un argomento delicato, è una questione personale, Rafa alla fine prenderà una decisione. Ma deve prendersi il suo tempo. Parlo molto con lui. È stato scritto che gli ho dato un consiglio - continua Gallardo - ma quello non era un consiglio. Più che altro era un'opinione su cosa avrei fatto se fossi stato nella sua posizione. L'unica cosa che gli ho detto è che qualunque cosa decida, deve esserne totalmente convinto. Avrà possibilità di scegliere tra diverse soluzioni e alla fine arriverà a una conclusione, ma l'importante è che sia calmo. È il suo futuro, la sua carriera, ecco perché deve essere calmo. Non è una situazione semplice: perché deve giocare, mettere alla prova il suo fisico e se non è libero di testa, può diventare controproducente per lui e per la squadra. Gli ho detto di restare calmo e di lasciare che le cose accadano naturalmente e di prendersi il tempo necessario perché è la sua vita. Il rinnovo col River? È una possibilità. Chiaramente. Il problema è che oggi è molto difficile per noi competere con altri mercati. Saprà Rafa cosa sarà meglio per lui". Borré riflette, aspetta, anche la Lazio con lui?