Calciomercato Lazio, giovane talento nel mirino: si pensa a Parisi dell'Avellino

Il mercato non dorme mai, nemmeno in un momento di emergenza come questo. Le società, tra tante difficoltà, continuano comunque a monitorare il panorama calcistico in cerca di soluzioni per il futuro. La Lazio non è da meno e avrebbe, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, messo gli occhi in casa dell'Avellino. Precisamente su Fabiano Parisi, laterale mancino classe 2000. Piace a Tare, gli scout biancocelesti hanno visionato il giovane talento. La Lazio potrebbe tentare di acquistarlo la prossima estate, non si esclude poi un'esperienza in prestito alla Salernitana per permettere al ragazzo di crescere ancora.

CALCIOMERCATO LAZIO, IL NAPOLI VUOLE IMMOBILE

CALCIOMERCATO LAZIO, HAGI SOGNA L'ITALIA

TORNA ALLA HOMEPAGE