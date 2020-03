Calciomercato Lazio, gli occhi d'Europa su Milinkovic: ma Lotito...

È diventato un tuttocampista, ormai è un centrocampista totale: corre più di tutti, sa essere uomo di lotta e di governo, sa mettere la sua qualità a disposizione della squadra, del momento e poi uscire alla grande con i suoi mezzi tecnici. Milinkovic-Savic è uno dei segreti della meravigliosa Lazio di Inzaghi, uno degli alfieri del tecnico, insostituibile perno su cui costruire la manovra. Il serbo sta vivendo forse la sua miglior stagione da quando è a Roma, la più fulgida da quando calca i campi di calcio. Si sta consacrando, tappando la bocca a chi non lo considerava maturo, a chi diceva che era il classico talento che, però, soffriva nelle grandi occasioni. Sergej s’è invece esaltato nelle partite più importanti, ha deciso le sfide contro Inter e Juve, le ha indirizzate con due acuti meravigliosi. La Lazio se lo coccola, Milinkovic è al centro del progetto, viene considerato uno dei giocatori dai quali ripartire. Certo, c’è la consapevolezza che sul serbo si sono accesi i fari dei migliori club d’Europa, è normale che sia così. Sergej è uno dei centrocampisti top del panorama mondiale, difficile trovare uno con le sue caratteristiche, uno che ormai gioca a certi livelli da diversi anni. Su Milinkovic si sono posati gli occhi di PSG, Chelsea, Real Madrid e Manchester United.

PRETENDENTI - A Parigi c’è Leonardo, che di “Sergio” è un grande estimatore sin da quando lavorava al Milan. Dalla Francia, voci insistenti dicono che il dirigente brasiliano, l’estate prossima, voglia investire pesantemente per rinforzare il centrocampo e che SMS sia uno dei primi obiettivi sul suo taccuino. Indiscrezioni d’oltralpe convergono sulla volontà di Leonardo di mettere sul piatto un’offerta da 80-85 milioni per convincere Lotito. Difficile però che la cifra basti. La stagione che sta vivendo Milinkovic ha rinforzato nel patron la convinzione d’avere tra le mani uno dei gioielli più preziosi d’Europa. L’estate scorsa, a luglio, s’era fatto vivo il Manchester United. I Red Devils avevano messo sul piatto 75 milioni in parte fissa e 15 milioni di bonus facilmente raggiungibili. Un totale di 90 milioni che stavano per far cedere Lotito, anche perché c’era la promessa fatta a Milinkovic che, senza Champions, di fronte a una proposta congrua, sarebbe arrivato l’ok alla cessione. L’operazione poi non andò in porto perché non si sbloccò il valzer dei centrocampisti con Pogba al Real Madrid. Milinkovic è rimasto a Roma senza rimpianti e oggi quei 90 milioni non sarebbero sufficienti per far dire sì alla Lazio. Lotito parte da 120 milioni come richiesta, può scendere a 100, ma solo se fosse il giocatore a chiedere d’essere liberato. Ma per convincere SMS serve un’offerta convincente sia economicamente che tecnicamente. Milinkovic a Roma sta divinamente, è legatissimo alla Lazio, all’ambiente, lascerebbe solo di fronte a un upgrade assoluto, a un progetto tecnico che gli permetta di vincere. Soprattutto ora che finalmente sembra essere certa la Champions.

OFFERTA INDECENTE - Il Manchester United ha speso 80 milioni per Bruno Fernandes, potrebbe tornare alla carica solo se cedesse Pogba. Il Chelsea ha mostrato interesse, ha contatto l’agente che coi Blues ha anche giocato, s’è informato sulle cifre di un’eventuale operazione. Ma i rapporti tra la Lazio e il club londinese, dopo l’affaire Giroud, si sono irrigiditi. Il Real s’era fatto vivo nell’estate 2018, poi più niente, chissà che con l’addio (possibile) di Modric, non possa tornare a interessarsi a Milinkovic. È un’ipotesi. La certezza è che la Lazio non ha alcuna intenzione di vendere il serbo, si metterebbe al tavolo delle trattative solo se fosse il giocatore a chiedere la cessione e solo di fronte una proposta indecente. Altrimenti ecco che Sergej sarebbe uno dei gioielli da esibire nel prestigioso salotto della Champions.

Pubblicato il 16/3