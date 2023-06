Calciomercato Lazio: i movimenti in entrata e uscita legati all'estate 2023

La Lazio è alla ricerca di nuovi talenti per intensificare la sua competitività e assicurarsi un ruolo da protagonista nella prestigiosa competizione europea, anziché essere un semplice partecipante. In seguito alla partenza di Tare, il presidente Lotito ha immediatamente rivolto la sua attenzione alla scena del calciomercato. L'obiettivo primario è individuare il successore di Immobile.

Attaccante in entrata

L'allenatore Sarri è alla ricerca di un giovane talento da formare al fianco del capitano. Molti sono i giocatori che hanno attirato l'attenzione. Tra i nomi circolati c'è quello di Openda, attaccante di 23 anni che gioca per il Lens. Quest'anno, il promettente giocatore ha realizzato un impressionante totale di 19 gol nella Ligue 1 francese.

Gimenez del Feyenoord, osservato attentamente da Sarri durante l'Europa League, rimane una scelta apprezzata. Tuttavia, per l'attaccante messicano, il Feyenoord richiede un prezzo superiore a 20 milioni. Mateo Retegui è un altro nome che orbita intorno alla Lazio, ma sembra essere più inclinato verso l'Inter. La società nerazzurra sembra molto interessata all'attaccante italo-argentino, e questa concorrenza potrebbe complicare la transazione.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Andrea Pinamonti, che, nonostante alcune difficoltà riscontrate quest'anno con il Sassuolo, è in cerca di un'opportunità per raggiungere un livello superiore. Il giocatore nato nel '99 e formatosi all'Inter, condividendo lo stesso agente di Romagnoli e Pellegrini, potrebbe avere un percorso privilegiato verso la Lazio.

I sette nomi di Sarri e l'uscita in bilico

Il presidente della Lazio, Lotito, deve tenere in considerazione le richieste del suo allenatore, Sarri. Durante l'ultima riunione tenutasi a Formello, Sarri avrebbe richiesto l'ingresso di cinque nuovi giocatori nella squadra biancoceleste, con la potenziale aggiunta di altri due, se necessario. Nella lista delle priorità di Sarri, ci sarebbe la necessità di un sostituto per Immobile, un attaccante esterno, due centrocampisti e un mediano. Tra questi, c'è anche il possibile sostituto di Milinkovic in caso di sua partenza. Ma le richieste di Sarri non si fermano qui. L'allenatore accoglierebbe favorevolmente anche l'ingresso di un altro centrocampista e di un secondo portiere (Audero in pole), o un ulteriore difensore centrale, pur essendo consapevole delle restrizioni economiche della società. Considerando solo i primi cinque ruoli, le figure richieste dall'allenatore porterebbero la spesa totale a circa 100 milioni di euro, una cifra senza precedenti nell'era di Lotito.