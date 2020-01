Calciomercato Lazio, il Chelsea rilancia per Mertens: le ultime

Ultima notte di calciomercato e in casa Lazio le attenzioni sono tutte su Olivier Giroud. Il club biancoceleste sta spingendo per regalare il francese a Inzaghi, ma il Chelsea prima di venderlo vuole prendere un altro attaccante. Tra i tanti nomi accostati ai Blues, il preferito sembrerebbe essere Dries Mertens del Napoli. Come sottolinea Gianluca Di Marzio, gli inglesi avrebbero rilanciato per assicurarsi subito il belga. Il Chelsea avrebbe alzato a dieci milioni di euro l'offerta al Napoli per prendere subito l'attaccante, in scadenza di contratto a giugno. I campani vorrebbero resistere e sperano che il giocatore si convinca a prolungare l'avventura sotto il Vesuvio. Al momento, però, c'è notevole distanza tra domanda e offerta: il club azzurro offre per il rinnovo 2 anni a 5 milioni netti a stagione, l’attaccante chiede 15 milioni netti per 2 anni. Non è quindi escluso che nella giornata conclusiva De Laurentiis possa accettare la corte inglese. La Lazio e Giroud attendono. Chissà che non possa essere proprio Mertens a liberare il francese?