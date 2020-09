Calciomercato Lazio, il Fenerbahce accoglie Zahavi. E Muriqi aspetta...

Eran Zahavi sta per risolvere il suo contratto con il Guangzhou ed è pronto a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Secondo i media turchi, infatti, l'attaccante israeliano è il rinforzo che il Fener sta aspettando prima di dare l'ok alla cessione di Vedat Muriqi. Un pezzo del puzzle necessario affinché tutte le tessere vadano al loro posto e la Lazio possa finalmente accogliere il centravanti prescelto per completare il reparto offensivo a disposizione d'Inzaghi. Zahavi, 33 anni, autore di 230 gol nelle ultime sette stagioni passate tra Maccabi Tel Aviv e Guangzhou, è il giocatore che dovrà raccogliere l'eredità di Muriqi al centro dell'attacco del Fenerbahce. L'ex Palermo sta per rescindere il contratto con la società cinese, mentre ha da tempo l'intesa con i turchi sulla base di un biennale, con opzione per il terzo anno, da 1,5 milioni a stagione. Il puzzle va componendosi: ora manca solo l'ultimo tassello, cioè l'accordo totale con il Fenerbahce sulla valutazione di Muriqi e le parti sono a lavoro per trovare la quadra definitiva.

