Calciomercato Lazio, il Lecce si ritira dalla corsa a Ersoy. Il ds: "Fuori dai nostri parametri"

Non sarà il Lecce l'avversaria della Lazio nella corsa a Ertugrul Ersoy, difensore classe 1997 capitano del Bursaspor, accostato nei giorni scorsi al club biancoceleste. A smentire l'interesse dei pugliesi è il direttore sportivo Mauro Meluso: "Ersoy? Nessuna offerta ufficiale, al momento è un giocatore fuori dai nostri parametri", ha dichiarato a TuttoMercatoWeb. "Non abbiamo formulato proposte ufficiali, è un calciatore interessante ma per adesso - conclude - non ci stiamo pensando”. Il calciatore è valutato circa 9 milioni di euro dal suo club di appartenenza, retrocesso nell'ultima stagione e quindi destinato a far partire i propri giocatori migliori.

