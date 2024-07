Calciomercato Lazio| Il Messaggero: "Nuovi rumor su Provedel"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Le cose in casa Lazio sono cambiate. Tolleranza zero nei confronti della vecchia guardia dopo quanto accaduto lo scorso anno con lo spogliatoio finito sotto esame dopo le dimissioni di Sarri e Tudor. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, ci sarebbero nuovi rumor sul mercato in uscita persino su Provedel, blindato pochi mesi fa con il rinnovo. Nessuna comunicazione all'entourage, ma non sarebbe piaciuto il consiglio dato a Mandas di andare a giocare «come qualunque altro giovane per crescere». Provedel ha espresso un parere, ma nei suoi pensieri c'è solo la Lazio.