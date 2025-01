Calciomercato Lazio, il Napoli su un obiettivo biancoceleste: a breve l'offerta

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

I movimenti in difesa in casa Napoli sono legati al futuro di Rafa Marin: come scrive Tuttosport se il calciatore dovesse insistere per il trasferimento al Villarreal (con il club spagnolo interessato ad un prestito secco da 4 milioni), il club azzurro potrebbe virare su Ardian Ismajli dell’Empoli. Il centrale albanese, 28 anni, ha un costo di circa 8 milioni, cifra che potrebbe convincere il club toscano a cedere. Per Conte sarebbe un rinforzo esperto, affidabile e ben rodato in Serie A, capace di integrarsi senza clamore anche in un ruolo da riserva.

TORNA ALLA HOMEPAGE