Calciomercato Lazio, il Pordenone monitora Palombi: la situazione

La Lazio ha chiuso alla grande il 2019 con la vittoria della Supercoppa. Con il nuovo anno si apre la sessione di calciomercato di gennaio che potrebbe far segnare alcuni movimenti legati ai biancocelesti. Il Pordenone infatti sta monitorando Simone Palombi: secondo trivenetogoal.it se il club friulano dovesse cedere Gaetano Monachello, potrebbe fare un tentativo per il classe '96. Palombi però è in prestito fino a giugno alla Cremonese e questo potrebbe essere un impedimento per il Pordenone.

