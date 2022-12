Calciomercato Lazio, il Real Madrid si fa ancora avanti: nel mirino c'è...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

CALCIOMERCATO - Si avvicina gennaio e con lui l’apertura della sessione invernale di mercato che quest’anno, anche grazie al Mondiale, regalerà senza dubbio colpi di scena e sorprese. La Lazio lavora sui suoi interessi, ma in mente ci sono sempre i conti e quell’indice di liquidità che non dà tregua. Una possibile soluzione al problema potrebbe essere Vedat Muriqi. C’è un filo sottile che lega ancora il kosovaro alla sua ex squadra: la clausola sulla futura rivendita. Tempo fa l’Ad del Maiorca aveva annunciato che il futuro dell’attaccante non sarebbe stato lontano dalle Baleari, ma bisognerà vedere se sarà ancora così dopo l’interesse del Real Madrid.

REAL MADRID - Il club spagnolo, come riporta El Gol Digital, è alla ricerca di un vice Benzema. I Blancos avrebbero concluso l’affare per Endrick, puntano tutto sul giovane del Palmeiras. Sarà lui a guidare l’attacco insieme a Vinicius e Rodrygo, ma prima dovrà compiere 18 anni. Il problema però non è risolto perché c’è necessità di un secondo sostituto. Questo è uno dei motivi che spinge Perez e i suoi a guardarsi intorno, serve una soluzione temporanea e poco costosa ma che comunque offra prestazioni affidabili e che sia disposta poi ad accettare di essere la “seconda scelta”. La società madrilena avrebbe così pensato a Muriqi, ma c’è un dettaglio non di poco conto che non è stato considerato. Il Maiorca valuta il giocatore 20 milioni di euro e questa è la cifra che intende incassare esclusa la clausola della Lazio, mentre per il Real il suo valore è di dieci milioni di euro.

