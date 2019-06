Calciomercato Lazio, il Sassuolo incontra Fares: la Spal pensa al sostituto

La Lazio sul calciomercato sta rivoluzionando le fasce. A destra si tratta Lazzari della Spal, mentre dalla parte opposta l'obiettivo è Jony di proprietà del Malaga, nell'ultima stagione in prestito all'Alaves. Tra i nomi accostati in questi giorni c'è anche quello di Fares, esterno sinistro sempre della Spal. Sul francese naturallizzato algerino classe '93 si registra un'accelerazione del Sassuolo. Come riporta gianlucadimarzio.com è andato in scena un incontro tra il ds dei neroverdi Giovanni Rossi e il procuratore del giocatore. Su Fares è attento anche il Torino, anche se il presidente Cairo non ha ancora presentato un'offerta ufficiale. Per la sostituzione la Spal avrebbe individuato Luca Pellegrini, classe '99 della Roma.

