Calciomercato Lazio, Ilic e Vecino per rinforzare il centrocampo: la situazione

RASSEGNA STAMPA / CALCIOMERCATO LAZIO - E' un momento delicato del calciomercato della Lazio che sin qui si è mossa in modo intelligente. Manca l'ultimo sforzo per completare la rosa e compiere il definitivo salto di qualità rispetto allo scorso anno. Dopo i sei acquisti già ufficializzati (Cancellieri, Marcos Antonio, Romagnoli, Casale, Gila e Maximiano) servirebbe ancora un altro portiere, Provedel il preferito, un vice Immobile, con i tifosi che sognano e gridano a gran voce il nome dello svincolato Mertens anche per rispondere al colpo Dybala, e un terzino sinistro, con il club che tiene gli occhi puntati su Emanuele Valeri della Cremonese, grande tifoso laziale. Da tenere d'occhio anche la situazione a centrocampo. Luis Alberto ha aperto alla cessione e il Siviglia fa sul serio. I contatti potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni. Intanto Lotito si guarda intorno e ha già bloccato il giovane gioiello del Verona Ilic. Sotto i riflettori biancocelesti anche Matias Vecino, svincolato dall'Inter e che gode della stima di Sarri. Il calciatore chiederebbe 2,5 milioni per tre anni, l’offerta della Lazio, per ora, sarebbe di 1,5 milioni a stagione. L'uno esclude l'altro? Ancora non è chiaro, ma il Comandante spera di accoglierli entrambi, ovviamente solo in caso di cessione del Mago.