Calciomercato Lazio | In Spagna la sparano grossa: “Pazza idea De Gea”

Un derby non certo positivo, un contratto il cui rinnovo appare sempre meno probabile. Thomas Strakosha e la Lazio erano lontani e sono lontani. I timidi segnali di riavvicinamento per ora non hanno portato a nulla di concreto. Del portiere ha chiesto informazioni anche il Torino, anche se è nella Premier League di metà classifica che si annidano i club maggiormente interessati al tesseramento. In scadenza a giugno 2022, la Lazio deve fare i conti con una rivoluzione nell'organico che richiede oculatezza e muoversi d'anticipo, al fine di affidare le chiavi della difesa a un estremo difensore sul quale puntare indissolubilmente. Kepa del Chelsea è un'incognita legata al possibile, strutturale decadimento del Chelsea in seguito al cartellino vendesi posto da Abrahamovic. Sergio Rico, gradito anch'egli al tecnico, in prestito al Maiorca come l'ex Muriqi, è un profilo che si avvarrebbe dello stesso entourage di Luis Alberto. C'è poi Gollini che al Tottenham non è riuscito ad adattarsi e che l'Atalanta, viste le buone prestazioni di Musso.

L'ULTIMO NOME - In ordine cronologico ecco spuntare anche il nome di David De Gea. Contratto importante quello di uno dei volti più famosi tra i pali dal 2010 in poi. Il portiere del Manchester United ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha manifestato la voglia di rinnovare. Le trattative fra il club inglese e il Siviglia fanno pensare però a una diversa visione dei Red Devils. Contratto faraonico, De Gea ha aperto a un chiaro ridimensionamento, visti i tempi che intercorrono e viste le prestazioni non più continue come negli anni d'oro. Il classe 1990, ancora nel pieno della carriera, vuole una "seconda giovinezza" e Fichajes.net riporta come la Lazio abbia pensato a lui per il post-Strakosha. Una pista che sembra impossibile già in partenza per i costi proibitivi dell'operazione e per la situazione economica biancoceleste che deve fare i conti con l'indice di liquidità. Difficile ipotizzare poi che la Lazio possa investire più di 15 milioni tutti su un portiere 32enne. Un sogno destinato a rimanere tale.