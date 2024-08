Calciomercato Lazio | Intrigo Cherki, accordo OL-Fulham! Ma il giocatore...

CALCIOMERCATO LAZIO - Rayan Cherki sta diventando un vero e proprio intrigo di mercato. Il francese è un uscita dal Lione, con cui ha un contratto in scadenza tra meno di un anno (giugno 2025) e nessuna intenzione di rinnovarlo. Su Cherki s'erano mosse Borussia Dortmund e Lipsia che, però, poi hanno abbandonato la pista e virato su altri profili. Anche il PSG aveva chiesto informazioni, senza però mai affondare il colpo. Cherki era stato anche accostato alla Lazio, ma da Formello non sono mai arrivate grandi conferme sulla possibilità di portare il classe 2003 in biancoceleste. A pochi giorni dalla fine del mercato, con Cherki fuori dai piani del Lione, urge trovare una soluzione che accontenti tutte le parti coinvolte. Secondo quanto riferisce L'Equipe, nelle ultime ore, l'Olympique Lione ha trovato l'accordo con il Fulham per la cessione del proprio trequartista: affare da 15 milioni di euro, più altri 5 di bonus. La palla ora è nel campo del giocatore che deve decidere se accettare o meno. Secondo il cronista Fabrice Hawkins di RMCSport, però, Cherki avrebbe già comunicato al club londinese di non voler approdare a Craven Cottage, preferendo altre soluzioni. Un no categorico, secondo il giornalista francese, che non lascerebbe spazio a ripensamenti. Cherki aspetta altre occasioni, ma il tempo è sempre meno...