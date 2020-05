Calciomercato Lazio, Inzaghi a vita: il piano di Lotito e Tare

Inzaghi e la Lazio un amore che va avanti da 21 anni. Prima giocatore, poi allenatore del settore giovanile e poi tecnico della prima squadra, la storia del piacentino e quella della società biancoceleste viaggiano a braccetto. Una carriera ricca di successi e trofei: sette conquistati in campo, ai quali si sono aggiunti i sei da mister tra Primavera e prima squadra. Impensabile vederlo in una veste diversa da quella biancoceleste. Ecco perché vedendo il suo percorso, in molti sarebbero pronti a scommettere su una carriera “alla Ferguson”. Il suo nome è già stato accostato a panchine importanti: dopo il Barcellona, anche il PSG sembrerebbe essersi interessato al condottiero laziale. E anche per questo motivo, come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, Lotito e Tare hanno iniziato a lavorare per gettare le basi per il rinnovo del contratto. Com’è noto il suo accordo è valido fino a giugno del 2021 ma l’intenzione del presidente e del diesse è di allungare almeno per ulteriori due stagioni quell’intesa siglata la scorsa estate. Adeguamento dell'ingaggio e premio scudetto, così da sventolare ancora quello striscione con scritto "Inzaghi a vita".

