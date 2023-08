Calciomercato Lazio | Isaksen è un fattore: il dato dalla Danimarca che impressiona

Gustav Isaksen alla Lazio, questione di ore. Il club biancoceleste ha chiuso il secondo colpo in entrata dopo Castellanos. E' in arrivo l'esterno classe 2001 del Midtjylland, già trovato l'accordo con la società e il giocatore. Innesto interessante e di prospettiva per il club capitolino che si assicura uno dei talenti più promettenti in Danimarca. Lo dicono i numeri dello scorso campionato danese in cui il ragazzo ha fatto fuoco e fiamme. Isaksen è stato il miglior giocatore per partecipazioni ai goal (23, 18 goal e 5 assist), con più tiri (99) e il terzo per dribbling tentati (158) nella scorsa Superligaen. Dati davvero importanti per un esterno offensivo che oggi sta per approdare alla corte di Sarri. Il Comandante, per altro, è uno che con gli esterni ci sa fare...