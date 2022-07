Calciomercato Lazio | Jony al lavoro per tornare allo Sporting Gijòn

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo Sporting Gijon lavora per aumentare il numero di calciatori utilizzabili sulle fasce. Al momento c'è il solo Gaspar Campos e nella mattinata di oggi l'emittente televisiva RTPA ha fatto il punto sul calciomercato del club spagnolo. C'è la convinzione che alla fine Jony tornerà a disposizione. Secondo la TV lusitana, il calciatore starebbe lavorando a una soluzione che gli permetta di svincolarsi dalla Lazio o quantomeno trovare una formula che possa garantire allo Sporting di prelevarlo nuovamente. La sua valutazione non arriva a 1 milione di euro e il club conta sull'aiuto del calciatore e sulla sua voglia di lasciare la capitale per far decollare l'operazione.