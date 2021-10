Calciomercato Lazio, Kostic: "Non penso più a questa estate, nonostante tutto..."

È stato il grande obiettivo del mercato estivo della Lazio, è sfumato quasi sul gong, creando un caso diplomatico tra il club capitolino e l'Eintracht Francoforte. Filip Kostic, nonostante la volontà di vestirsi di biancoceleste, non è riuscito però a vincere le resistenze dei dirigenti tedeschi, irremovibili nella loro decisione di non cederlo. L'ala serba, parlando ai microfoni della Bild, ha preferito dribblare l'argomento: "Non serve tornare su quanto accaduto, avevo promesso ai tifosi che avrei giocato con impegno e fatto del mio meglio per il club. Nonostante tutto. Non voglio guardare a ciò che è successo nei mesi scorsi, il mio obiettivo è pensare al futuro". Un po' di rammarico, nelle parole di Kostic, può essere colto, l'atteggiamento dell'Eintracht è stato stigmatizzato dalla Lazio, la quale aveva anche l'appoggio dell'agente, Fali Ramadani, che faceva da intermediario tra le due società. Kostic è rimasto a Francoforte, ha iniziato alla grande la stagione, diventando il leader tecnico e carismatico della squadra, mettendo insieme già due gol e quattro assist in otto apparizioni. La Lazio è un ricordo. Ma in futuro chissà...