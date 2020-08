Calciomercato Lazio, l'Everton insiste per James Rodriguez: i dettagli

Si era parlato nei giorni scorsi di un interessamento della Lazio nei confronti per James Rodriguez. Tuttavia, come riporta Talksport in Inghilterra, il centrocampista finito ai margini del progetto tecnico del Real Madrid, sarebbe vicino all'Everton di Ancelotti. Proprio con il tecnico italiano, il 29enne colombiano aveva messo in mostra le sue qualità migliori ai blancos e al Bayern Monaco. La trattativa sembra essere ben avviata, e nonostante l'interessamento anche del Galatasaray, gli ottimi rapporti con l'allenatore di Reggiolo potrebbero far scegliere la Premier League come prossima destinazione a Rodriguez.

