Calciomercato Lazio, Raiola in viaggio verso Roma per chiudere Fares

Una trattativa che sembrava potersi chiudere in tempi brevi, ma che sta incontrando alcune difficoltà a causa del pugno duro della Spal. Alla fine il matrimonio dovrebbe comunque farsi, bisognerà capire a quali condizioni. Fares alla Lazio è una delle operazioni più calde in questo momento in casa biancoceleste. La svolta potrebbe arrivare molto presto. Stando a quanto riportato da Sky Sport 24 infatti, Mino Raiola, agente del giocatore, sarebbe in viaggio verso Roma per parlarne. Nel mezzo del viaggio anche una sosta in Abruzzo, dove il procuratore si è fermato per incontrarsi con Aurelio De Laurentiis, suo amico di vecchia data. Un pranzo formale per incontrare anche altri due assistiti dell'agente: Manolas e Lozano.

ORE CALDE - La Lazio offrirebbe 6 milioni più il cartellino di uno fra Palombi e Di Gennaro. Gli emiliani continuano invece a chiedere tra 10 e 11. I contatti sono sempre più frequenti in questi momenti, e tra i club resta la volontà reciproca di definire l'affare. Sono ore frenetiche e decisive. La Lazio e Fares sono sempre più vicini.

