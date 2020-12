Calciomercato Lazio, l'Inter si muove per Zaccagni: le contropartite

Mattia Zaccagni è una delle rivelazioni della Serie A, tanto da attirare le attenzioni di tutte le big. Tra queste anche la Lazio, che da tempo sta seguendo i progressi del classe '95, sul quale la concorrenza è molto folta. Secondo quanto riportato da L'Arena, l'Inter può sfruttare una via preferenziale con l'Hellas Verona, visto che sono già alla corte di Juric in prestito Dimarco e Salcedo (di proprietà nerazzurra). L'idea sarebbe di offrire i loro cartellini come contropartita, lasciando inoltre Zaccagni a Verona fino al termine del campionato. Un discorso simile era stato ipotizzato in estate con i gialloblù per Kumbulla, ma in quel caso l'affare non era poi andato in porto.

