Calciomercato Lazio, da Ricca ad Augello: ecco tutti i nomi per l'out sinistro

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato si avvicina. A gennaio aprirà i battenti la consueta sessione invernale del calcciomercato e tutti i club possono ritoccare la rosa e aggiustare in corsa quanto fatto in estate. In casa Lazio si pensava che il 2021 non dovesse portare volti nuovi a Formello. Lo stiramento di Fares e il non completo recupero di Lulic, però, hanno sguarnito le fasce. Inzaghi è rimasto con i soli Lazzari e Marusic, col secondo adattato sulla sinistra, con Djavan Anderson come unica alternativa. Con il calendario così fitto, il mister ha bisogno di pedine per effettuare delle rotazioni che al momento non può fare sugli esterni. Così c'è l'ipotesi che i biancocelesti tornino sul mercato alla ricerca di un colpo come accaduto nel 2019 con Romulo. Un giocatore affidabile che possa arrivare in prestito o comunque low cost. I nomi sul taccuino biancoceleste sono quelli di Bradaric del Lille, Ricca del Bruges e Lazovic del Verona. Attenzioni alle possibili sorprese, però, perché potrebbero spuntare altri profili. Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, piace Tommaso Augello della Sampdoria. L'ex Spezia sta facendo bene con la maglia blucerchiata e Ranieri non vorrebbe farlo partire, ma davanti alla chiamata biancoceleste le cose potrebbero cambiare. Altro nome da monitorare è quello di Cristiano Biraghi della Fiorentina. Il giocatore potrebbe entrare nell'affare che porterebbe Caicedo alla Fiorentina. Per il momento tutto è fermo con i viola che sognano anche Scamacca, ma l'ex Espanyol potrebbe tornare utile alla causa toscana e l'ex Inter potrebbe entrare nell'operazione. Più esotica la pista che porta a Mathias Vinha del Palmeiras.

