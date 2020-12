Calciomercato Lazio, la Fiorentina molla Caicedo? Proposto Scamacca

La Fiorentina cerca un attaccante per rinforzare il reparto a gennaio ed è assodato che il nome di Felipe Caicedo sia sulla lista di Pradè. Non però in prima posizione: come riporta La Nazione, in pole position tra le possibilità della viola c'è Gianluca Scamacca, in prestito al Genoa ma verso il rientro al Sassuolo e pronto per essere girato nuovamente a titolo temporaneo. I neroverdi hanno già proposto il giocatore alla Fiorentina, facendo scalare Caicedo nella lista dei desideri considerando anche che la Lazio non ha di certo intenzione di privarsene facilmente, specie a gennaio. L'ecuadoriano è un fattore importante per Simone Inzaghi e lo stesso Lotito non ha intenzione di lasciarlo partire per meno di 7-8 milioni di euro, altrimenti probabilmente Caicedo avrebbe già lasciato la Lazio in estate. Fiorentina quindi che si appresta a scegliere soluzioni diverse, con le alternative Piatek, Llorente, Milik, El Shaarawy, Pavoletti e Zaza.

CALCIOMERCATO LAZIO, TRA MURIQI E FENERBAHCE NON S'HA DA FARE

GENOA-LAZIO, DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE