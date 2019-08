Calciomercato Lazio, la Roma accelera per Yaremchuk: la situazione

Il calciomercato della Lazio saluta l'acquisto di Dziczek e Pavlovic con l'occhio rivolto al futuro. Quanto al presente invece rimangono in uscita Wallace e Durmisi, con un eventuale affare in entrata legato a una punta. Tra i tanti nomi accostati ai biancocelesti figura anche quello di Roman Yaremchuk, centravanti ucraino classe '95 del Gent. Secondo quanto riportato da Sportitalia in serata la Roma, alla ricerca di un vice Dzeko, ha intensificato il contatto con il club belga e sta provando a chiudere l'affare. Schick sempre più con le valigie in mano ha spinto il club giallorosso all'accelerazione in un ruolo altrimenti scoperto.

Pubblicato il 23 agosto alle ore 22:04