Calciomercato Lazio, la Spal ha in mano il sostituto di Lazzari: la situazione

La Lazio è sempre molto forte su Manuel Lazzari della Spal. I biancocelesti hanno l'accordo con il giocatore e stanno cercando di ammorbidire la richiesta del club ferrarese, ferma a 15 milioni. Nonostante la distanza tra le parti sembra filtrare ottimismo, tanto che la società estense si è già mossa per la sostituzione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio Marco D'Alessandro sarebbe vicinissimo a vestire la magia della Spal. L'accordo con l'Atalanta, proprietaria del cartellino, è veramente a un passo a dimostrazione del fatto che i rapporti tra le società sono ottimi. In realtà nei giorni scorsi si era parlato anche di un interesse dei nerazzurri per Lazzari, ma l'operazione D'Alessandro non è collegata a quella per l'esterno obiettivo della Lazio.

Pubblicato il 26-6 alle 21.17