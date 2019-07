Calciomercato Lazio, Lazzari day e Palombi in prestito: punto sulla giornata

CALCIOMERCATO LAZIO - Una fumata bianca arrivata appena dopo la mezzanotte che ha catalizzato l'attenzione della giornata di calciomercato in casa Lazio: limati gli ultimi dettagli in particolare sulle modalità di pagamento, Manuel Lazzari è ora pronto a diventare un nuovo giocatore biancoceleste. L'ormai quasi ex esterno della Spal sosterrà le visite mediche giovedì, secondo quanto riferisce anche Sky Sport. Sempre in entrata, Jony ha confermato il suo imminente arrivo alla Lazio in maniera più che esplicita ai media spagnoli, mentre su Hinteregger c'è forte la concorrenza dell'Eintracht. Giornata poi di ufficialità per quanto riguarda profili attenzionati in passato dalla Lazio: Alberto Moreno al Villarreal, Takehiro Tomiyasu al Bologna, Elif Elmas molto vicino al Napoli e Jeison Murillo a pochi passi dal Valencia.

CAPITOLO USCITE - Ufficiale, sul fronte uscite, il prestito di Simone Palombi alla Cremonese con diritto di opzione e contro opzione. Si profila una possibilità simile anche per Cristiano Lombardi, direzione Salernitana, mentre Felipe Caicedo risponde ai tifosi che a Formello gli chiedono di rimanere alla Lazio: "Speriamo". Più che un indizio, un augurio.