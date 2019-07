Calciomercato Lazio, intreccio Hinteregger: tra Augsburg, Eintracht e zaino

Il calciomercato ha già portato alla Lazio Denis Vavro, ma la società biancoceleste guarda ancora alla difesa. Tra i nomi usciti il più interessante è quello di Martin Hinteregger, centrale mancino classe '92 dell'Augsburg, negli ultimi sei mesi in prestito all'Eintracht Francoforte. Intorno al difensore austriaco in Germania sta nascendo un vero e proprio caso: l'Eintracht vorrebbe acquistarlo così come il giocatore gradirebbe il ritorno a Francoforte, ma l'Augsburg spara alto.

OFFERTA RESPINTA - La prima offerta di 10 milioni è stata respinta, come ammesso dal ds dell'Eintracht Fredi Bobic alla stampa tedesca: "Posso confermare che l'Augsburg ha respinto la nostra offerta per Martin. Questa è la situazione al momento, aspettiamo e vediamo gli sviluppi". Il presidente dell'Augsburg Klaus Hofmann è andato oltre: "Martin è un giocatore di primissimo ordine. Posso immaginare che diventerà un pilastro della nostra squadra".

IL GIALLO DELLO ZAINO - Nel frattempo ieri Hinteregger si è presentato nel ritiro dell'Augsburg per il primo giorno di allenamento. Ha svolto differenziato a causa di un problema a una costola rimediato con l'Austria prima delle vacanze, ma ciò che ha fatto discutere è stato lo zaino con cui è arrivato al campo. Inizialmente sembrava fosse quello dell'Eintracht, tanto che sul sito della Bild la cosa ha creato molto scalpore. Ci ha pensato il ds dell'Augsburg Stefan Reuter a gettare acqua sul fuoco precisando che lo zaino era della Nazionale austriaca e non dell'Eintracht e aggiungendo: "Se si deve arrivare a una cessione di Hinteregger, si deve raggiungere una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa. A lui sono interessate parecchie squadre".

