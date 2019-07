Calciomercato Lazio, la Salernitana vuole convincere Lombardi

È tornato alla base, ma non rimarrà a lungo alla corte di Inzaghi. Cristiano Lombardi ha abbandonato il Venezia dopo la retrocessione in Serie C, il club veneto e la società biancoceleste hanno di comune accordo scelto di sciogliere il prestito biennale dell’esterno che ora cerca una nuova sistemazione. Il sogno del classe ’95 sarebbe quello di avere una chance in Serie A, qualche sondaggio c’è stato, ma per ora nulla di concreto. Il club che più di ogni altro però sta spingendo per assicurarsi le prestazioni di Lombardi è la Salernitana. Il ds granata Fabiani e lo stesso Lotito stanno cercando di convincere l’ex Primavera ad accettare la destinazione, assicurandogli un ruolo centrale nel progetto tecnico di Ventura e l’intenzione del club di salire nel massimo campionato. Lombardi si è preso qualche giorno di riflessione, vorrebbe aspettare una chiamata da una squadra di Serie A, ma è comunque lusingato dalla proposta, per questo a Salerno c’è una certa fiducia sulla possibilità di chiudere entro breve. La soluzione potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto a favore della Salernitana, con la Lazio che manterrebbe la possibilità di controriscattare il giocatore. Ore importanti per il futuro di Lombardi. La Salernitana preme.

