Calciomercato Lazio, le strategie per il vice Immobile: i nomi

Uno degli obiettivi di calciomercato della Lazio è quello di regalare a Maurizio Sarri un vice Immobile in grado di far rifiatare Ciro e dare il proprio contributo alla causa. In serata abbiamo rilanciato la pista Ciccio Caputo, sempre viva per le caratteristiche dell'attaccante di proprietà della Sampdoria che si sposano con il gioco del tecnico toscano. Gli altri nomi in ballo sono Dries Mertens, Jovane Cabral e Giovanni Simeone: il primo è a scadenza e in rotta di collisione con il Napoli, Jovane Cabral è in uscita dallo Sporting dopo il prestito a Roma e il riscatto non è impossibile, anzi. Giovanni Simeone verrà riscattato dal Verona ed è nel mirino di più di un club.

CONSIGLIO DI SETTI - Come da noi riportato nei giorni scorsi, Giovanni Simeone è stato consigliato da Maurizio Setti a Claudio Lotito, indicazione ripetuta anche nell'ultimo incontro avvenuto ieri a Milano negli uffici della Lega. Anche Gianluca Di Marzio ha riportato l'interesse dei biancocelesti per l'argentino, che è cresciuto nella Capitale ai tempi in cui papà Diego giocava con l'aquila sul petto. Il costo del cartellino però è abbastanza alto dopo l'ultima stagione disputata al Bentegodi, visto che il Verona lo riscatterà dal Cagliari per 10,5 milioni. Scoglio economico per quanto riguarda ingaggio e commissioni invece su Mertens, mentre Cabral, nome caldeggiato soprattutto dal direttore sportivo, aspetta l'ok definitivo di Sarri che, anziché unico vice Immobile, lo vedrebbe meglio come jolly offensivo.