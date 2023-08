Calciomercato Lazio | Lloris, si prova a chiudere: la situazione

Con Maximiano all'Almeria, la società biancoceleste sarebbe andata decisa sull'estremo difensore che è in uscita dal Tottenham...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

AGGIORNAMENTO ORE 22:30 - La Lazio prova ad accelerare per Hugo Lloris. Il francese ha superato la concorrenza e la società biancoceleste è al lavoro per chiudere l'affare. Con Maximiano all'Almeria, domani le visite mediche, i capitolini vogliono rinforzarsi col portiere che è in uscita dal Tottenham. Si cerca l'intesa definitiva tra le parti per regalare il portiere a Sarri il prima possibile.

CALCIOMERCATO LAZIO - Luis Maximiano è praticamente un calciatore dell'Almeria. Dopo due settimane di trattative, è arrivata la fumata bianca per il ritorno in Spagna del portiere portoghese. L'affare dovrebbe chiudersi sulla base dei 10 milioni bonus compresi. Il club iberico aveva cercato, in una sorta di trattativa parallela, anche Dominik Livaković. Il croato, però, non ha mai aperto completamente all'operazione e così gli spagnoli hanno affondato il colpo per Maximiano. La Lazio, però, rimaneva ferma sulla sua richiesta di 10 milioni per non mettere a bilancio una minusvalenza e alla fine è stata accontentata.

Calciomercato Lazio, avanza Lloris: le ultime

Ora i biancocelesti devono trovare un sostituto del lusitano e nelle ultime ore avanza prepotentemente la candidatura di Hugo Lloris in uscita dal Tottenham. Come sottolinea Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore ci sono stati contatti e il francese ha superato Frederik Riis Rønnow e Andrea Consigli. Per Lloris, come spiega Di Marzio, le due parti stanno trattando per le cifre del trasferimento. Le prossime ore potranno essere decisive.