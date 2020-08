Calciomercato Lazio, Lopez: "Arriveranno i giocatori giusti. E su Rafinha..."

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex centrocampista biancoceleste Antonio Lopez, ha commentato così le mosse di mercato della Lazio: “In generale sarà un mercato poco movimentato vista la situazione Covid. Credo che Tare farà i colpi giusti per mantenere la rosa competitiva in vista della prossima stagione. Sarà importante capire se Leiva recupererà in breve tempo o meno, ma il centrocampo della Lazio è molto competitivo. Rafinha? Farebbe comodo sicuramente, ha doti da rifinitore importanti, e arricchirebbe un reparto già forte. Lo stesso farebbe Muriqi per l'attacco, con le sue caratteristiche fisiche completerebbe un attacco che è gia al top”.

