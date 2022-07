Calciomercato Lazio | Maiorca, l'accordo con Muriqi c'è. E Seferovic si sfila...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Maiorca ha l'accordo con Muriqi sulla base di circa 4 milioni di euro lordi l'anno. Proverà nelle prossime settimane un nuovo assalto, spingendosi oltre i 7 milioni + 2 di bonus offerti nell'ultima occasione. Il calciatore è considerato fondamentale per il progetto maiorchino, ancor di più dopo che i tentativi di arrivare a Seferovic si sono conclusi al momento in un nulla di fatto. Il club spagnolo sta valutando come poter arrivare ad accontentare Lotito, visto che, già così, l'operazione costerebbe a bilancio qualcosa come 25 milioni complessivi in 4 anni: un'enormità. La Lazio, dal canto suo, non è disposta a fare sconti.