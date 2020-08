Calciomercato Lazio, Maistro saluta la Salernitana. La Spal ci pensa...

CALCIOMERCATO LAZIO - "Posso dire che Fabio Maistro quasi certamente non proseguirà la sua avventura con la maglia granata. Le sue caratteristiche non si sposano con quelle del gioco del nuovo allenatore e quindi ci attiveremo per trovare la soluzione migliore". Mario Giuffredi, agente di Fabio Maistro, annuncia così ai microfoni di TuttoSalernitana che il calciatore non proseguirà la sua avventura in Campania. Il nuovo allenatore Castori, infatti, vuole un centrocampo molto più muscolare e atletico e le qualità del ragazzo di Rovigo si sposano poco con il nuovo gioco del club. Maistro è in ritiro a Sarnano in quanto l'estensione del prestito con i granata (dovuta allo slittamento della stagione per il coronavirus) scadrà il prossimo 31 agosto, ma dopodiché toccherà alla Lazio trovare una soluzione. Il cartellino del talentino dell'Under21 appartiene ai biancocelesti che non dovrebbero trovare problemi a trovargli una sistemazione. Maistro è richiestissimo in Serie B e anche il Genoa ci aveva fatto più di un pensierino.

SPAL E FARES - In particolare è la Spal la squadra più attiva su di lui. I ferraresi, appena retrocessi, vogliono allestire una squadra competitiva per provare la pronta risalita nella massima serie. In questi giorni, poi, Lazio e Spal si sono parlate molto per definire l'arrivo di Mohamed Fares nella Capitale. Il giocatore ha da tempo l'accordo con le aquile, ma manca quello tra le società. Gli emiliani vorrebbero solo cash, mentre i capitolini hanno provato a inserire Palombi e Di Gennaro. La società di Mattioli ha preso tempo restando tuttavia ferma sull'idea di non voler inserire nessuna contropartita. La carta Fabio Maistro, però, potrebbe un po' scombinare le carte in tavola, come vi avevamo anticipato qualche giorno fa. Non è da escludere a priori, però, anche l'ipotesi che le due trattative vengano portate avanti singolarmente e parallelamente. Lazio, Spal, Maistro e Fares, sono ore caldissime sull'asse Roma-Ferrara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.