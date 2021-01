Calciomercato Lazio, Mustafi dice no a tre club: vuole solo una big

CALCIOMERCATO LAZIO - La sessione invernale del calciomercato è appena iniziata, ma in casa Lazio sono un paio le situazioni da monitorare. La questione dell'esterno sinistro sarà valutata in base al recupero di Lulic, ma l'altro tema caldo è la difesa che ha già subito 32 reti tra campionato e Champions. Tra i tanti nomi emersi c'è quello di Shkodran Mustafi, difensore esperto che si svincolerà dall'Arsenal a giugno. Il tedesco può partire già a gennaio e il suo nome, come accaduto in estate, è stato accostato alla Lazio. I biancocelesti non sono, però, l'unico club sulle sue tracce. Genoa, Fenerbahce e Galatasaray si sono interessate al centrale tedesco di origini albanesi, ma l'ex Sampdoria ha rispedito al mittente le offerte. Il giocatore non intende fare un passo indietro e lascerebbe i Gunners solo per una big. Inter e Barcellona sarebbero le piste preferite, ma se la Lazio decidesse di fare sul serio avrebbe il jolly degli ottavi di Champions da giocarsi che potrebbe cambiare le carte in tavola.

